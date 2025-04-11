Bolu Kartalkaya yangınında bilirkişi raporu: Kurtarma önceliği ayrıcalıklı kişilere verildi

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporunda dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

KURTARMA ÖNCELİĞİ ÖZEL MİSAFİRLERE VERİLMİŞ

Raporda; "yangın başladıktan sonra otel personelinin kimliği belirsiz ayrıcalıklı misafirlere odaklandığı, bu özel kişilerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için yangının diğer müşterilere duyurulmadığı" iddia edildi.

Yangınla ilgili 189 sayfalık bilirkişi raporunda en çarpıcı tespitlerden biri tahliyelerle ilgili.

Raporda, "otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığı, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiği" belirtildi.

Raporda kimliği belirlenmeyen bazı kişilere ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edildi.

Yangın sırasında uyarı sistemlerinin, yüksek katlarda bulunan ayrıcalıklı misafirlerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için bilerek çalıştırılmadığı ve ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma yapıldığı rapordaki tespitlere yansıdı.

"DOĞRU DAVRANAN TEK PERSONEL YOK"

Raporda ayrıca, otele gelen plakası tespit edilemeyen siyah bir binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiğinden bahsedildi.

Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği ancak resepsiyon personelinin ihmal ve eksik davranışları nedeniyle yangının büyüdüğü anlatıldı.

Raporda yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi. Raporda, yangının restorandaki ızgaradan kaynaklandığı, yangının hızla büyümesinde de olmaması gereken yerde bulunan LPG hortumlarının yanmasının etkili olduğu belirtildi.

YANGIN MERDİVENİNE KİLİT VURMUŞLAR

Bilirkişi raporunda Kartalkaya faciasının öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir bir yangın olduğu belirtildi.

Raporda otelle ilgili denetim süreçlerinde yetersiz kalındığı, denetimlerin özensiz ve yetersiz yapıldığı, otel sahipleri ve yöneticilerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebi ile olayda birinci derecede asli kusurlu olduğuna yer verildi. 11. katta ise yangın merdiveninin önünde asma kilitli demir kapı bulunduğu tespit edildi.