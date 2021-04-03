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    Bolu'da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı

    Bolu'da pizzacıda ücret nedeniyle çıkan kavga sonrası götürüldükleri hastanede polislere saldırarak darp eden alkollü doktor ile ilaç mümessili gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 22:48
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    Bolu'da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı

    Bolu’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. birlikte alkol aldıktan sonra şehir merkezinde bulunan bir pizzacıya gitti. Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı.

    TARTIŞMA SONRASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Olayın yaşandığı yere giden polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan pizzacı çalışanları ile Ö.V. ve Ç.A.’yı rapor almak için hastaneye götürmek istedi.Bolu da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı #1

    MÜMESSİL  'SİZİ SURİYE'YE GÖNDERİRİM' DİYEREK POLİSLERE SALDIRDI

    İlaç mümessili Ç.A.’nın polis ekiplerine saldırmaya çalışması ve ‘Sizi Suriye’ye gönderirim” diyerek tehdit etmesinin ardından olay yerine takviye ekip istendi. Güçlükle ekip aracına bindirilen Ö.V. ve Ç.A. alkol muayenesi ve rapor için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.Bolu da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı #2

    HASTANEDE POLİSLERİ DARP ETTİLER

    Doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. götürüldükleri hastanede tartıştıkları polislere küfür ederek saldırdı. Polislerin çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıda hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Hastane içindeki eşyalara da zarar veren Ö.V. ve Ç.A. takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.V. ve Ç.A. ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu’na götürüldü.
    Bolu da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı #3

    Bolu da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı #4

    Bolu da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise saldırı #5

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