Bolu'da arkadaşının aracını izinsiz alıp kaza yaptı: 2 yaralı

İHA

Bolu'da Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi üzerinde, gece saatlerinde arkadaşı Aydın E.'ye ait 67 EL 463 plakalı hafif ticari aracı izinsiz alan Yılmaz Ç., Emirhan Ö. ile birlikte araçla tur atmaya çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

İzinsiz aldığı araçla Bolu Caddesi'nden, ilçe merkezi istikametine seyreden sürücü Yılmaz Ç., direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Yılmaz Ç. ve yolcu konumunda bulunan Emirhan Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALIYA MÜDAHELEDE BULUNULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcuya ambulans içerisinde ilk müdahalede bulundu.

Öte yandan, kazadan sonra olay yerine gelen araç sahibi Aydın E., aracın anahtarlarının kendisinde olduğunu ve Yılmaz Ç.'nin aracını nasıl aldığını bilmediğini söyledi.

Kazadan dolayı aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, araçtan yola savrulan parçalar belediye ekiplerince temizlendi. Araçta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.