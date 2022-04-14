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Bolu'da dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

Bolu'da dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

Bursa'da Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.