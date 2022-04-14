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    Bolu'da dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

    Bursa'da Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.
    • 14.04.2022 - 18:21
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    Bolu'da dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

    Bursa’da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

    Dilencinin üzerinden servet çıktı

    İHA'nın haberine göre, mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

    Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi.

    Bolu da dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı #1

    Bolu da dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı #2

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