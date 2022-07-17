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    Bolu'da engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

    Bolu'da 40 yıldır down sendromlu oğluyla yaşayan Ayşe Aydoğan oğluna gözü gibi bakıyor. Aydoğan, oğlunu çobanlık yaparken bile yanından ayırmıyor.
    • 17.07.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 08:06
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    Bolu'da engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor

    Bolu'da çiftçilik ve hayvancılık yapan eşi, iki oğlu ve üç torunuyla Kozcağız köyünde oturan 4 çocuk annesi Ayşe Aydoğan'ın (65) 50 yıl önce dünyaya gelen oğlu Şenol Aydoğan'a down sendromu teşhisi konuldu.

    Down sendromlu çocuğu hep yanında

    Oğlu doğduktan sonra hayatı değişen Aydoğan, engelli çocuğunun bir an olsun yanından ayrılmadı.

    Evladının her ihtiyacıyla ilgilenen Aydoğan, 10 yaşına geldiğinde oğluyla küçükbaş hayvan otlatmaya başladı.

    Bolu da engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor #1

    Birlikte çobanlık yapıyorlar

    Her sabah hayvanları için araziye çıkan anne oğul, aile bütçesine katkıda bulunmak için birbirlerine destek oluyor.

    Ayşe Aydoğan'ın eşi ve diğer oğlu da köydeki diğer işlerle ilgileniyor.

    Bolu da engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor #2

    "Şenol'la hayvanları otlatmaya gidiyoruz"

    AA'nın haberine göre, kızları evli olduğu için yanında bulunmayan anne Aydoğan, oğlunun en büyük yardımcısı olduğunu belirterek, "Sabah kalkıyoruz, koyunların içine girip kuzuları, oğlakları ayırıyoruz. Sonra Şenol'la hayvanları otlatmaya gidiyoruz. Şenol düz yer olursa, tarla olursa yardımcı oluyor. Ormanda pek yardımcı olamıyor, yetemiyor, düşüyor." diye konuştu.

    Şenol Aydoğan da annesine yardım ettiğini dile getirdi.

    Bolu da engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor #3

    Bolu da engelli oğluyla 40 yıldır çobanlık yapıyor #4


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