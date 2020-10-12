Bolu'da, 60 yıl önce yapılan ve otel olarak kullanılan bina yıkıldı. Vatandaşlar kentin simgelerinden olan otelin yıkılışını ilgiyle izledi.

Bolu'nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bina yıllarca otel olarak kullanıldı.

Yaklaşık 9 yıl önce satılmasının ardından bina kullanılmadı. 60 yıl önce inşa edilen binayla ilgili yıkım kararı çıkarıldı.

5 katlı otelin yıkımına başlanılırken, güvenlik önlemleri alındı.

Bolu'da eski otel binasının yıkılışını ilgiyle izlediler VİDEO

"İZLEMEK ÇOK KEYİFLİ"

Etrafta toplananlar, kaldırımlara oturanlar iş makinesinin otel binasını yıkmasını ilgiyle izledi.

Bir vatandaş, "Çalışmaları izlemek çok keyifli. Biz de izliyoruz. Nasıl yıkılıyor diye bakıyoruz, seyrediyoruz iş makinesinin çalışmasını." dedi.





































