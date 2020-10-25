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    Bolu’da Kuzfındık köyü alevlere teslim oldu

    Bolu’da bir evin bacasında başlayan ve çevresindeki evlere sıçrayarak 12 evin kül olmasına neden olan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 17:15
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    Bolu’da Kuzfındık köyü alevlere teslim oldu

    Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere ve ahırlara sıçradı.

    Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi.

    12 EV KÜLE DÖNDÜ

    Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 12 ev ve evlere bağlı ahırlar küle döndü.

    Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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    Bolu’da Kuzfındık köyü alevlere teslim oldu #4

    Bolu’da Kuzfındık köyü alevlere teslim oldu #5

    Bolu’da Kuzfındık köyü alevlere teslim oldu #6

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