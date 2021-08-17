Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı

Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı

Bolu'da D 100 Karayolu'nda tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araç sahibi yaralanırken, tır şoförü olay yerinden kaçtı.

Bolu'da tüyleri ürperten bir kaza gerçekleşti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki otomobil, karayolu üzerindeki dinlenme tesisinden D100 Karayolu’na giren tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.’nin kullandığı otomobil takla atarak hurdaya döndü.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazaya karıştığı iddia edilen tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı VİDEO