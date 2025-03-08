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Bolu’da trafik polisinden kaçan motosikletli 2 sürücüye 80 bin lira ceza

Bolu’da trafik polisinden kaçan motosikletli 2 sürücüye 80 bin lira ceza Bolu’da trafik polislerinin denetim noktasından kaçan motosiklet sürücüsü, kovalama sonucu yakalandı. Polisten kaçan sürücüye 40 bin lira, motorunun trafiğe uygun olmadığı tespit edilen başka bir sürücüye ise 40 bin lira cezai işlem uygulandı.