Bolu’da trafik polisinden kaçan motosikletli 2 sürücüye 80 bin lira ceza

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı.
UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇTI
Özellikle iftar saatlerinden sonra motosiklet sürücülerinin abart egzozla, otomobil sürücülerinin ise yüksek sesli müzikle rahatsızlık verdiği ihbarının yoğunlaştığı şehrin farklı noktalarında trafik ekipleri denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde 14 ADE 729 plakalı motosiklet sürücüsü uygulama noktasından kaçtı.
Trafik ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı.
2 SÜRÜCÜYE 80 BİN LİRALIK CEZA
Polisten kaçan sürücüye toplamda 40 bin liradan fazla cezai işlem uygulandı.
Polis ekiplerinin sürücüyü yakaladığı noktada bir başka motosiklet sürücüsü ise ekiplerin radarına takıldı.
14 ADG 873 plakalı motosikletinde abart egzoz, süspansiyon ve çeşitli aksesuarlar bulunduğu gerekçesiyle sürücüye 40 bin liraya yakın ceza kesildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekibin Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak devam ettireceği öğrenildi.
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