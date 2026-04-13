Varış noktası Türkiye: Cezayir ve Suriye'den yola çıktı! Hemen etki edecek...

Havalar baharı hissettirirken ortalık yine tozlanacak...

Cezayir ve Suriye üzerinden taşınan çöl tozları, Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor.

Hava Forum'a göre; atmosferde yoğunlaşacak toz taşınımı nedeniyle gökyüzünün maviliğinin azalacağını ve puslu bir havanın hakim olacağını belirtiyor.

ÇAMUR YAĞACAK

Öte yandan, cuma ve cumartesi günleri yurt genelinde çamur şeklinde yağış beklendiği ifade ediliyor.

Yetkililer, bu süreçte araç yıkama ve cam temizliği gibi işlemlerin ertelenmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.