Bolu'daki otel yangınına dair ilk 2,5 saatlik kamera kaydı ortaya çıktı

AA

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da, geçtiğimiz günlerde meydana gelen otel yangınının ardından yaşanan kayıpların acısını derinden hissetmeye devam ediyor.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanarak büyük bir trajediye dönüştü.

2,5 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Bu elim olay, tüm yurtta derin bir üzüntüye neden oldu. Olayın ardından otelin görüntülerinin bulunduğu yeni bir kayıt ortaya çıktı.

Kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.

Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ GÖRÜLÜYOR

Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.

Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

YOĞUN ALEVLER KAMERAYA YANSIDI

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.