Sağlık Bakanlığı'ndan "hastaneler satılıyor" iddialarına yalanlama

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kamuoyunda tartışma yaratan listenin, fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sağlık hizmeti sunmaya devam eden kurumlara ait taşınmazların korunacağı açık şekilde belirtildi.

Yetkililer, listede yer alan taşınmazlar içinde yalnızca atıl durumdaki bölümlerin ifraz edilerek değerlendirileceğini kaydetti. Sürecin halen devam ettiği belirtilirken, nihai planlamaya göre bazı taşınmazların kısmen kullanılmaya devam edebileceği, bazılarının ise kapsam dışında bırakılabileceği ifade edildi.

"AKTİF HİZMET SUNAN KURUMLARIN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada en dikkat çekici vurgu ise aktif sağlık tesislerine yönelik oldu. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, “Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir” ifadeleriyle iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Son 23 yılda sağlık altyapısına yapılan yatırımlara da dikkat çekilen açıklamada, 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi ve yüzlerce ek sağlık tesisinin hizmete alındığı hatırlatıldı. Toplamda 151 bin nitelikli yatak kapasitesine ulaşıldığı vurgulandı.

Kurum, vatandaşlara yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulunarak, kamuoyunu yanıltan bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.