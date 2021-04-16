Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu 

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi, dümen arızası sebebiyle karaya oturdu.

Çanakkale'de Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde 70 metre boyundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi BANU-S, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.









