Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi, dümen arızası sebebiyle karaya oturdu.
- DHA
- 16.04.2021 - 08:06
- Güncelleme : 16.04.2021 - 09:02
Çanakkale'de Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde 70 metre boyundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi BANU-S, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.