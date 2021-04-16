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    Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu 

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir gemi, dümen arızası sebebiyle karaya oturdu.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 08:06
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:02
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    Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu 

    Çanakkale'de Bozcaada'nın doğusu Taş Adası mevkiinde  70 metre boyundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi BANU-S, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait TÜRKELİ kurtarma römorkörü olay yerine sevk edildi.

    CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

    Yapılan ilk kontroller sonucu 9 personeli olan ve boş olan gemide herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

    Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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    Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu  #2

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