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    Bozcaada'da makilik alanda yangın

    Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 21:03
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    Bozcaada'da makilik alanda yangın

     

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Beylik koyu yakınlarında saat 20.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı.

    Yangına ilk etapta Bozcaada Belediyesi bir itfaiye aracıyla müdahale etti.

    ANONS İLE HALKTAN YARDIM İSTENDİ

    Belediye hopörlerinden yapılan anons ile adada tarımla uğraşan vatandaşların su tankerleriyle yardıma gelmesi istendi.

    Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın talebi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü de adaya 2 arazöz gönderdi.

    Yangına müdahale sürüyor.

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