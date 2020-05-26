Koronavirüs tedbirleri nedeniyle her bayram yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir karayolu üzerinde araç görülmedi.

Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca süren sokağa çıkma kısıtlamasında yollar bomboş kaldı.

Vatandaşlar ise bu bayramı korona gölgesinde evlerinde buruk geçiriyor.

ARAÇ KUYRUĞU BU BAYRAM OLUŞMADI

Bursa'daki karayolları yoğunluğunun, önceki yıllara göre yüzde 90'dan fazla azaldığı görüldü.

Özellikle uzun araç kuyruklarının oluştuğu, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey karayolu en sakin günlerini yaşıyor.

ÖZEL İZNİ BULUNAN ARAÇLAR KONTROL EDİLİYOR

Yolların boş kaldığı Ramazan Bayramı döneminde genellikle lojistik sektöründe çalışan tır ve kamyon gibi araçlar seyir halinde bulunuyor.

Karayollarında görevli polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olan ya da özel izinle yola çıkan araçları durdurarak belge kontrolü yapıyor.

Bu bayram karayolları boş kaldı VİDEO

Her bayram tatile ve memleketine giden vatandaşlar, bu bayramı evlerinde geçirirken, trafik kazalarında ise azalma görüldü.