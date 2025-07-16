Bu damacanaları görürseniz şaşırmayın: İşte sebebi

Yozgat'ta orman yangınlarına karşı önlem amacıyla orman yollarının kenarına su dolu damacanalar yerleştirildi.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Milli Parkı ve Kirazlı Göleti çevresinde yürüttükleri çalışmalarda, olası yangınlara karşı vatandaşların hızlı müdahalede bulunabilmesi için 150 su dolu damacanayı belirli noktalara bıraktı.
Uygulama ile farkındalığın artırılması ve yangına ilk müdahalenin yapılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de yükseldiğine dikkati çekerek, vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.