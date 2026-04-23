Bu geceye dikkat: Kar yağışı geliyor

Nisan ayının son günlerine gelinmesine rağmen kış, yüzünü bir kez daha gösteriyor.

Meteoroloji uzmanları, Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri için yeni uyarıda bulundu.

Özellikle yaylalarda bu gece itibarıyla kar yağışı etkili olacak.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre Doğu Karadeniz’de, bu gece itibarıyla hava sıcaklıklarında ani bir düşüş bekleniyor.

Bu düşüşle birlikte bölgenin yüksek rakımlı yaylaları yoğun kar yağışının etkisi altına girecek.

Tahminlere göre kar kalınlığı kısa sürede 35-40 santimetreye ulaşacak.