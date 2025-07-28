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Bu ilçelerde evler kapış kapış gidiyor! İşte, İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ilçeler

Konut piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte İstanbul’da konut satışının en fazla yapıldığı ilçeler belli oldu. Yatırımcıların konut alımında adeta yarışa girdiği ilçeler şaşırttı. İşte, İstanbul’da konut satışlarının en fazla gerçekleştiği o ilçeler…

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 12:00
Bu ilçelerde evler kapış kapış gidiyor! İşte, İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ilçeler

Merkez Bankası’nın faiz indirime gitme kararının ardından özellikle konut piyasasında büyük bir hareketliliğe neden olması bekleniyor.

Yüksek faizlerin etkisiyle bir süredir durgunluk yaşayan emlak sektöründe tekrar başlayan hareketlilik özellikle büyük şehirlerde dikkat çekiyor.

Faiz indiriminin ardından ipotekli satışların yeniden artması beklenirken, İstanbul’da bazı ilçeler satış rakamlarıyla öne çıkarken en çok konut satışının yapıldığı ilçeler listelendi. İşte, en çok konut satışının yapıldığı 10 ilçe…

İSTANBUL'DA EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN 10 İLÇE

Esenyurt: 14.242

Pendik: 5.361

Başakşehir: 5.207

Bahçelievler: 5.117

Beylikdüzü: 4.817

Kartal: 4.582

Kadıköy: 4.518

Maltepe: 4.116

Ümraniye: 4.076

Küçükçekmece: 3.733

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