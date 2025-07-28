Bu ilçelerde evler kapış kapış gidiyor! İşte, İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ilçeler

Merkez Bankası’nın faiz indirime gitme kararının ardından özellikle konut piyasasında büyük bir hareketliliğe neden olması bekleniyor.
Yüksek faizlerin etkisiyle bir süredir durgunluk yaşayan emlak sektöründe tekrar başlayan hareketlilik özellikle büyük şehirlerde dikkat çekiyor.
Faiz indiriminin ardından ipotekli satışların yeniden artması beklenirken, İstanbul’da bazı ilçeler satış rakamlarıyla öne çıkarken en çok konut satışının yapıldığı ilçeler listelendi. İşte, en çok konut satışının yapıldığı 10 ilçe…
İSTANBUL'DA EN FAZLA KONUT SATIŞI YAPILAN 10 İLÇE
Esenyurt: 14.242
Pendik: 5.361
Başakşehir: 5.207
Bahçelievler: 5.117
Beylikdüzü: 4.817
Kartal: 4.582
Kadıköy: 4.518
Maltepe: 4.116
Ümraniye: 4.076
Küçükçekmece: 3.733