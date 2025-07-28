Bu ilçelerde evler kapış kapış gidiyor! İşte, İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ilçeler Konut piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte İstanbul’da konut satışının en fazla yapıldığı ilçeler belli oldu. Yatırımcıların konut alımında adeta yarışa girdiği ilçeler şaşırttı. İşte, İstanbul’da konut satışlarının en fazla gerçekleştiği o ilçeler…