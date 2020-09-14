Freni boşalan kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak dururken, aracı durdurmaya çalışan şoförün çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, inşaattan hafriyat almaya gelen ve park halinde olan kamyon bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı giden kamyon bir anda hızlanırken, sokağın sonundaki bir binaya çarparak durdu.

ŞOFÖRÜN ÇABASI DA YETERSİZ KALDI

Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför ise kapıya tutunarak aracı durdurmak istedi. Kamyonla birlikte koşan şoför başarılı olamadı.

Olay anında sokakta ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmayışı, olası bir facianın önüne geçti.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Buca'da yokuş aşağı giden kamyonu durdurmak istedi, başaramadı