Bugünkü gümüş fiyatları: 24 Şubat 2026 gümüş kaç TL

Altındaki yükseliş devam ederken gümüş de dikkat çeken bir yatırım kaynağı oldu.

Gümüş fiyatları, anlık olarak takip ediliyor ve inceleniyor.

24 Şubat 2026 itibarıyla piyasada gümüşün gramı TL cinsinden değişen seyirlerle işlem görüyor.

Özellikle döviz kuru ile küresel değerli metal piyasalarındaki dalgalanmalar bu fiyatlamada belirleyici oluyor.

Yatırımcılar bugün anlık gümüş fiyatını yakından izliyor.

İşte, bugünkü gümüş fiyatları...

24 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş kuru şu anda 124,1473 seviyesinden işlem görüyor. Bir önceki kapanış fiyatı ise 124,3730.

Gram gümüş için alış fiyatı 124,2576 ve satış fiyatı: 124,3421.