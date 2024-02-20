Burdur'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İHA
Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek için yola inen Adem S.'ye (72) B.T. (20) idaresindeki 10 AIG 858 plakalı motosiklet çarptı.
Motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı
Çarpmanın etkisiyle B.T. motosikletten düşerek bacağından yaralanırken, Adem S. de kafasından ve burnundan yara aldı.
Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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