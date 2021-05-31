Burdur'da bir iş yerine denetime giden polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri sahibi ve oğulları tarafından darp edildi. Yaşanan arbede sonrası her iki taraf da şikayetçi oldu.

Burdur’da esnaflık yapan S.P. isimli şahsın iş yerine kısıtlama saatinde polis ekipleri denetime geldi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri sahibinden ruhsat isteyen polis, esnafın ruhsatı vermemesiyle esnafın oğullarıyla arbede yaşadı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İşyeri sahibinin çocukları, polis ekiplerine mukavemette bulunup küfür ve hakaret edince tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Olay sonrası polis ekipleri darp raporu alarak şikayetçi olurken oğullarını hastaneye götüren S.P.’nin de darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Burdur'da polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması VİDEO

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 3 şüpheli hakkında koronavirüstedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldığı, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 27.05.2021 günü saat 20.15 sıralarında Merkeze bağlı Özgür Mahallesi Hızır İlyas Caddesi üzerinde şahıslar ve iş yerlerine yönelik yapılan denetim esnasında koronavirüs tedbirlerine riayet etmeyen bir iş yerinde, iş yeri sahibi ve oğulları tarafından görevli memurlara mukavemeti neticesinde 2 (iki) görevli polis memuru yaralanmıştır. Konuyla ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmuşlar, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması- Mala Zarar Verme- Kasten Yaralama- Tehdit- Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayda 3 şüpheli hakkında koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılmış, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."