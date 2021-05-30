Tarlasına inen yamaç paraşütçüsüyle arasında geçen konuşma gündem olan çiftçi, yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirdi. Çiftçinin bu kez de havadayken yaşadıkları güldürdü.

Burdur merkez Yassıgüme köyünde oturan çiftçi Kazım Öz'ün (30) arpa ekili tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle yaptığı şiveli diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Kanadalı paraşütçüyle yaptığı konuşma binlerce kez izlenip, yorumlanan Kazım Öz, gazetecilere verdiği röportaja imkan olursa uçmak istediğini dile getirdi.

İKİLİ ATLAYIŞ YAPTI

Burdur Yamaç Paraşütü ve Spor Kulübü üyeleri de Kazım Öz'ün bu isteğini yerine getirmek üzere onu Avşar Tepe'ye davet etti.

Kazım Öz, Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkan Fatih Kılıçaslan ile Avşar Tepe'den Burdur Gölü halk plajına ikili atlayış yaptı.

Burdurlu çiftçi uçma hayalini gerçekleştirdi VİDEO

“ABİ GÖZÜNÜ SEVEYİM ETME, İNDİR ABİ”

Uçuş anını cep telefonuyla görüntüleyen Kazım Öz, "Abi ne bu. Kazasız belasız iniş ya Rabbim. İnsan korkuyor buradan. Allah'ım ya Rabbim" diyerek yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Fatih Kılıçaslan'ın akrobatik hareketleri sırasında ise kendinden geçen Kazım Öz, "Abi gözünü seveyim etme. İndir abi. Gözlerimi kapattım abi. Abi mahsus mu ediyorsun? Kolu bacağı kırmayalım." diye bağırdı.

“ELLERİM AYAKLARIM TİTRİYOR”

Burdur Gölü halk plajına indiklerinde ise "Kazasız belasız indik. Ne dersen de ayakların yere basacak" diyen Kazım Öz, paraşütle atlama deneyimini ise şöyle değerlendirdi:

"Yamaç paraşütünü merak ediyordum. Fatih ağabey davet etti. Burdur'a geldim. Atlayışımızı yaptık. İlk başta sıkıntı yoktu. Sonra ne yaptı bilmiyorum ipleri çekti, korktuk. Ellerim ayaklarım titriyor. Zevkli, havada döndük. Devamlı havalarda uçanları görüyordum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."