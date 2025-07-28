Bursa Müftülüğü tüm vatandaşları yağmur duasına davet etti Bursa'da iki gündür devam eden orman yangınları tüm müdahalelere rağmen henüz kontrol altına alınamazken, Bursa Müftülüğü de yaşanan kuraklık ve susuzluk için yağmur duası çağrısında bulundu.