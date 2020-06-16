Başıboş bir atın ana yola çıkarak araçlarla yarıştığı o anlar, bir sürücü tarafından görüntülendi.

Bursa- İzmir yolu üzerinde, bir sürücü tarafından görüntülenen at herkesin dikkatini çekti.

Araçların arasında koşan başıboş at sağ şeritte hızla ilerlerken, bazen ise orta şeride geçerek trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

ARAÇLARLA YARIŞTI

Trafik polisinin atın ana yolda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için eskortluk yaptığı da görüldü. Başıboş at bir süre araçların yanından koşarken daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa trafiğindeki at kameraya yansıdı VİDEO