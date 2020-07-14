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    Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı

    İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı. AFAD ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı
    • AA
    • 14.07.2020 - 14:22
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    Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı

    Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkiine define aramak için giden 2 kişi, dinamit patlattı.

    MAHSUR KALINCA YARDIM İSTEDİLER

    Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

    Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Ayrıca, patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

    Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı #1

    Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı #2

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