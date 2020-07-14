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- Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı
Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı
İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı. AFAD ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı
- AA
- 14.07.2020 - 14:22
Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkiine define aramak için giden 2 kişi, dinamit patlattı.
MAHSUR KALINCA YARDIM İSTEDİLER
Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.
Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ayrıca, patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.