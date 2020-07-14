Bursa'da 2 kişi dinamitle define ararken yaralandı

En Son Haber

İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı. AFAD ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkiine define aramak için giden 2 kişi, dinamit patlattı.

MAHSUR KALINCA YARDIM İSTEDİLER

Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ayrıca, patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.