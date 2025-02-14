Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İHA
Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı girişinde saat 22.30 sıralarında Selimcan P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Volkan V. (38) yönetimindeki 43 AFL 997 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç yoldan çıkarak durdu.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Taklalar atan araçtan fırlayan sürücü ile araçtaki yolcu Furkan K. (19) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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