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    Bursa'da ağaç kesme makinasından fırlayan kereste, işçinin beline saplandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmet A., ağaç kesme makinesinden fırlayan kerestenin beline saplanması sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 00:14
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    Bursa'da ağaç kesme makinasından fırlayan kereste, işçinin beline saplandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde üretim alanında ağaç kesme makinesinden fırlayan kereste parçası Suriye uyruklu işçi Ahmet A.’nın beline saplandı.

    HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Kanlar içinde yere yığılan Ahmet A.’nın yardımına koşan çalışma arkadaşları özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan Ahmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da ağaç kesme makinasından fırlayan kereste, işçinin beline saplandı #1

    Bursa da ağaç kesme makinasından fırlayan kereste, işçinin beline saplandı #2

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