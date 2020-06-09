Piknik alanında bulunan bir çeşmenin suyu, üzerine ateş tutulduğu anda alev alev yanmaya başlarken bölge sakinleri de bu çeşmeden su içmeye devam ediyor.

Bursa'da bir piknik alanında bulunan çeşmeden akan su, çakmak tutulduğu an alev alev yanmaya başlıyor. Bu suyun ateş söndürdüğüne alışık olan vatandaşlar ise suyun alev alıp yanmaya başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

SUYLA BERABER YANICI GAZ GELİYOR

Yaşanan olayın ardından bölgede bulunan çeşmeler, üniversiteler tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonucunda çeşmelerden, suyla birlikte yanıcı gaz da geldiği tespit edildi.

Şu an yaz dönemi olduğu için sular az akıyor ve su normal seviyede yanıyor; fakat sular çoğaldığında su daha da alevli yanmaya başlıyor.

Bursa'da alev alev yanan çeşmeden su içiyorlar ViDEO

"ÇIKAN ATEŞLE YUMURTA PİŞİRİYORDUK"

Bölgede yaşayan Özcan Dinçer, "Bu su 90 metreden çıkıyor. Buradaki bölgelerdeki sularda yanma var. Biz bu sudan çıkan ateşle 3 yıl önce yumurta pişiriyorduk. Bu bölgedeki çok sayıda su kaynağı böyle ateş tutulduğunda yanıyor." şeklinde konuştu.

Suyu ateş tutarak yakan Haluk Taran ise"Bu suya ateş tutunca yanmaya başlıyor. Bu durum bölgedeki birçok suda mevcut. İlk kez bu duruma şahit olanlar büyük şaşkınlık yaşıyor." dedi.