Bursa'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücü, tartıştığı motosiklet sürücüsünü aracıyla kovaladı. Önce motosiklete çarpan alkollü sürücü, daha sonra bir otomobil ile iki hafif ticari araca çarparak kaçtı.