Bursa'da ambulansa yol vermek için kaza yapan otobüs şoförü
Bursa’da bir otobüs şoförünün hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için kırmızı ışıkta geçip kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 14.12.2020 - 11:28
- Güncelleme : 14.12.2020 - 11:40
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsü şoförü hemen arkasına yanaşan ve içerisinde koronavirüslü hasta bulunduğu öğrenilen ambulansa yol verebilmek için kırmızı ışıkta hareket edip kavşakta ilerledi.
Bu sırada Orhaneli istikametinden gelen bir otomobil hareket eden otobüse yan tarafından çarptı.
KAZAYA ALDIRIŞ ETMEDİ
Kazaya aldırış etmeyen şoför otobüsü kenara çekip ambulansa geçmesi için yol verdi. Ambulans yoluna devam edip Çekirge Devlet Hastanesi’ne hastayı yetiştirdi.
Bursa'da ambulansa yol vermek için kaza yapan otobüs şoförü ViDEO