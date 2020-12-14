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Bursa'da ambulansa yol vermek için kaza yapan otobüs şoförü

Bursa'da ambulansa yol vermek için kaza yapan otobüs şoförü

Bursa’da bir otobüs şoförünün hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için kırmızı ışıkta geçip kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.