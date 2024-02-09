İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker konvoyu çılgınlığı yaşandı.
İlçede bazı asker konvoylarındaki gençler sessiz şekilde uğurlama yaparken bazıları ise taşkınlık çıkartıp vatandaşların huzurunu bozuyor.
Çiftetelli oynayıp polise hakaret ettiler
İnegöl terminal önünde yolu ulaşıma kapatıp oyun oynayan gençler, üstüne üstlük bir de gelip uyarılarda bulunan polis ekiplerine de saldırma teşebbüsünde bulundular.
Hakaret eden şahıslara, polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen çok sayıda ekip, şahısları dağıttı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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