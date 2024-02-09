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Bursa'da asker konvoyu: Yolu kesip çiftetelli oynadılar

Bursa'da asker konvoyu: Yolu kesip çiftetelli oynadılar Bursa'da yolu kapatıp çiftetelli oynadıktan sonra uyarı için gelen polis ekiplerine hakaret eden kişiler, ekipler tarafından dağıtıldı.