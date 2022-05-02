Bursa'da Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar çarşıya akın etti. Gece geç saatlerde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Bursa'da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Ramazan Bayramı'na hazırlık yapan vatandaşlar gece geç saatlerde alışveriş için çarşılara doluştu.

Yoğunluk dron ile havadan görüntülendi

Vatandaşlar yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluştururken yaşanan insan yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi - Video



Güvenlik önlemleri alındı

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.







