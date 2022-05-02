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    Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi

    Bursa'da Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar çarşıya akın etti. Gece geç saatlerde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.
    • 02.05.2022 - 03:15
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 03:16
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    Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi

    Bursa'da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Ramazan Bayramı'na hazırlık yapan vatandaşlar gece geç saatlerde alışveriş için çarşılara doluştu.

    Yoğunluk dron ile havadan görüntülendi

    Vatandaşlar yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluştururken yaşanan insan yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

    Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi - Video

    Güvenlik önlemleri alındı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

    Bursa da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi #1

    Bursa da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi #2

    Bursa da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi #3

    Bursa da bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi #4


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