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    Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu

    İlde yapılan bir düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüntüler pes dedirtti.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 03:28
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    Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkenin her yerinde alınan önlemler, virüsün önlenmesindeki en büyük etken.

    Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı sosyal mesafe ve maske çağrısı yaparken, Bursa’da yapılan bir düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

    Bursa da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu #1

    500 KİŞİ SOSYAL MESAFE VE MASKEYİ HİÇE SAYDI

    Yaklaşık 500 kişi, koronavirüs kuralını hiçe saydı. Düğünde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüldü.

    Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğündeki görüntüler izleyenlere pes dedirtti.

    Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu VİDEO

    Bursa da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu #2

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