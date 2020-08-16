Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu
İlde yapılan bir düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüntüler pes dedirtti.
- İHA
- 16.08.2020 - 03:28
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkenin her yerinde alınan önlemler, virüsün önlenmesindeki en büyük etken.
Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı sosyal mesafe ve maske çağrısı yaparken, Bursa’da yapılan bir düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
500 KİŞİ SOSYAL MESAFE VE MASKEYİ HİÇE SAYDI
Yaklaşık 500 kişi, koronavirüs kuralını hiçe saydı. Düğünde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüldü.
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğündeki görüntüler izleyenlere pes dedirtti.
Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu VİDEO