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Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu

Bursa'da bir düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu

İlde yapılan bir düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak onlarca kişinin el ele tutuşup halay çektiği görüntüler pes dedirtti.