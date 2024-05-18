Bursa'da bir kamyon, dorsesindeki kumları yola dökerek ilerledi Bursa'da bir kamyonun dorsesinde yüklü olan kumlar, rüzgarın etkisiyle yola döküldü.

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İHA

Bursa'da tır sürücüsü, dorsesine yüklediği kumun üzerine branda çekmedi.

Bu şekilde trafiğe çıkan kamyon, arkasındaki araçların hayatlarını tehlikeye attı.

Kumlar yola döküldü

Kamyon şoförü dorsesine yüklediği kumların üzerine branda çekmeyince kumlar yola döküldü.

İzmir yolunda son sürat giden sürücü, rüzgarın etkisiyle yola dökülen kumları görmezden geldi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Yapılan yollara zarar veriyorlar

Önlem almayan tır ve kamyon şoförleri ve firmalar yüzünden otoyollarda ve caddelerde ciddi bozulmalar meydana geliyor.

Ağır tonajları ve çoğu zaman son sürat trafiği tehlikeye atmaları hem insanların canını tehlikeye atıyor hem de yapılan yollara hasar veriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)