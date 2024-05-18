İHA
Bursa'da tır sürücüsü, dorsesine yüklediği kumun üzerine branda çekmedi.
Bu şekilde trafiğe çıkan kamyon, arkasındaki araçların hayatlarını tehlikeye attı.
Kumlar yola döküldü
Kamyon şoförü dorsesine yüklediği kumların üzerine branda çekmeyince kumlar yola döküldü.
İzmir yolunda son sürat giden sürücü, rüzgarın etkisiyle yola dökülen kumları görmezden geldi. O anlar ise kameraya yansıdı.
Yapılan yollara zarar veriyorlar
Önlem almayan tır ve kamyon şoförleri ve firmalar yüzünden otoyollarda ve caddelerde ciddi bozulmalar meydana geliyor.
Ağır tonajları ve çoğu zaman son sürat trafiği tehlikeye atmaları hem insanların canını tehlikeye atıyor hem de yapılan yollara hasar veriyor.
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