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    Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye para cezası

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından çakar lamba kullandığı tespit edilen sürücüye 1399 lira cezai işlem uygulanırken, araçtan çakar lambalar söküldü.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 18:26
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    Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye para cezası

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek durdurulan aracın sürücüsüne ceza yağdı.

    ÇAKAR LAMBAYA CEZA

    Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir aracın önünde çakar olduğunu fark etti. Polis ekipleri aracı durdurarak inceledi. Yapılan incelemede kanuna aykırı olan çakar lamba olduğu tespit edildi.

    Sürücü Mehmet Ü.'ye çakar lamba kullandığı için bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca çakar lamba söktürüldü.

    Bursa da çakar lamba kullanan sürücüye para cezası #1

    Bursa da çakar lamba kullanan sürücüye para cezası #2

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