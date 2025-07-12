Bursa’da çekirge ile mücadele

Bursa’nın İznik, Keles, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerindeki garsiyat alanlarında, 2025 Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında çekirge mücadelesi yürütülüyor.

İznik'in Kırıntı ve Elmalı mahalleleri ile Keles'in Sorgun mahallesindeki garsiyat alanlarında riskli çekirge yoğunluğu tespit edilince ilaçlama kararı verildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarlıklarının koordinasyonuyla toplam 775 dekarlık alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Cypermethrin 250 EC içeren bitki koruma ürünüyle kimyasal mücadele yapıldı.

OSMANGAZİ VE YENİŞEHİR'DE RİSK YOK

Öte yandan, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerindeki toplam 475 dekarlık garsiyat alanında ise çekirge riski görülmedi ve sürvey çalışmaları devam ediyor.