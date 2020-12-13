Bursa'da cezaevinden izinli çıkan alkollü şahıs ortalığı karıştırdı

Bursa’da kısıtlamaya rağmen şehir merkezinde alkol içerek polise ve vatandaşlara zorluk çıkartan, aynı zamanda sokak kedisine tekme atan ve alkol şişesini kıran şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli olarak çıkan 24 yaşındaki Serkan K. sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, elindeki alkol şişesiyle şehrin merkezinde alkol içip, taşkınlık yapmaya başladı.

Yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşatan Serkan K., bir süre sonra elindeki şişeyi yere fırlatarak kırdı.

KEDİYE TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

Açık olan iş yerlerine girip, rahatsız eden Serkan K.’nin kaldırımda yürüyen kediye tekme atmaya çalışması kameralar tarafından görüntülendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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ÜZERİNDEN BIÇAK ÇIKTI

Olay yerine gelen Motorize Yunus Timleri, şüpheli Serkan K.’yi durdurup üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ekmek bıçağı ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirilirken, Serkan K.’nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi.

"MOTOSİKLETLE TUR ATALIM"

Karşısında yunus polislerini gören Serkan K.’nin söyledikleri, polisi bile şaşırttı. Serkan K., "Gelin motosikletle tur atalım, bu akşam misafirimsiniz sizi bırakmam. Harbiden gazeteye çıktık. Uyuşturucular zulada, bulamazsınız." dedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçundan toplamda 4 bin 86 lira para cezası uygulanan Serkan K., ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.



















