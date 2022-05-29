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    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı

    Zabıta ekiplerinin temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin Türk lirası ile 6 bin 100 dolar çıktı. Paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.
    • 29.05.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 11:48
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    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir evden ağır koku gelince, zabıtalar harekete geçti.

    Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı.

    Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirtti.

    Parayı 4 zabıta 15 dakikada sayabildi

    Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu.

    Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk lirası ve dolarları görünce şoka uğradı.

    Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı.

    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı ViDEO

    112 bin TL ve 6 bin 100 dolar çıktı

    Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin TL ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu.

    Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi.

    Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü.

    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı #1

    Maaş hesabına yatırıldı

    Bankada tekrar sayılan para, yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı.

    İHA’nın haberine göre Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.

    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı #2

    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı #3

    Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı #4

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