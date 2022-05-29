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Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı

Bursa’da çöp evden 200 bin liradan fazla para çıktı

Zabıta ekiplerinin temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin Türk lirası ile 6 bin 100 dolar çıktı. Paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.