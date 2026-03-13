Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye işlem yapıldı

Kaçak avcılar suçüstü yakalandı...

Diyarbakır'da yasa dışı avcılık yapan 3 şüpheli, emniyet ekiplerince tespit edildi.

3 ŞÜPHELİYE İDARİ İŞLEM YAPILDI

3 şüpheliye idari işlem uygulanırken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bir açıklamada bulundu.

"ŞAHISLARIN KULLANDIĞI TÜFEKLERE EL KONULDU"

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Diyarbakır’da yapılan denetimlere ilişkin görüntüler paylaşılarak, şu ifadelerde bulundu:

Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, güme içerisinde avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı tüfeklere de el konuldu.