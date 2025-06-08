Bursa'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

İHA

Bursa'da saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü sokakta, Bedre Deresi yanından geçen vatandaşlar, köprü altında hareketsiz yatan bir şahsı gördü.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, yapılan inceleme ve polisin yaptığı tahkikat sonucunda hayatını kaybeden kişinin Ziya Balkan (38) olduğu tespit edildi.

Balkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.