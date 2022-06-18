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Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis

Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis

Bursa'da ehliyetsiz olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsü Berat Ö(16), "Benim amcam da polis, ne olur ceza yazmayın." diyerek polislere adeta yalvardı.