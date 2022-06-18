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    Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis

    Bursa'da ehliyetsiz olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsü Berat Ö(16), "Benim amcam da polis, ne olur ceza yazmayın." diyerek polislere adeta yalvardı.
    • 18.06.2022 - 00:56
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    Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis

    Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

    Ehliyetsiz olduğu anlaşıldı

    Uygulamada motosiklet ekiplerce durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin sürücüsü Berat Ö.'nün (16) ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

    Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis - Video

    Ceza yazmamaları için ısrar etti

    Cezai işlem uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü Berat Ö., polis ekiplerine ceza yazmamaları konusunda ısrarda bulundu.

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis #1

    "Benim amcam da polis, nolur ceza yazmayın"

    İHA'nın haberine göre, ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Nolur ceza yazmayın" diyerek ısrar etse de, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis #2

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis #3

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis #4


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