Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis
Bursa'da ehliyetsiz olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsü Berat Ö(16), "Benim amcam da polis, ne olur ceza yazmayın." diyerek polislere adeta yalvardı.
- 18.06.2022 - 00:56
Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.
Ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Uygulamada motosiklet ekiplerce durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin sürücüsü Berat Ö.'nün (16) ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Bursa'da ehliyetsiz yakalanan genç: Benim amcam da polis - Video
Ceza yazmamaları için ısrar etti
Cezai işlem uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü Berat Ö., polis ekiplerine ceza yazmamaları konusunda ısrarda bulundu.
"Benim amcam da polis, nolur ceza yazmayın"
İHA'nın haberine göre, ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Nolur ceza yazmayın" diyerek ısrar etse de, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.