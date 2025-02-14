Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
DHA

Bursa'da saat 17.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gençler Sokak'ta faaliyet gösteren alüminyum işleme imalathanesinde işçilerden Sabriye K., elini makineye kaptırdı.

ELİNDEN YARALANDI

Sağ elinden yaralanan Sabriye K., iş arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın, ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar