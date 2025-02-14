Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı

DHA
Bursa'da saat 17.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gençler Sokak'ta faaliyet gösteren alüminyum işleme imalathanesinde işçilerden Sabriye K., elini makineye kaptırdı.
ELİNDEN YARALANDI
Sağ elinden yaralanan Sabriye K., iş arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralı kadın, ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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