Bursa'da ev fiyatına tay satıldı

Karacabey Harası'nda 60 tayın satışından 8 milyon 466 bin lira gelir elde edildi. Balkı isimli tay 800 bin liradan alıcı buldu.

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu.

Daire fiyatına satıldı

Taylardan 49’u 40 ile 800 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Murat Kaya tarafında bir daire fiyatına, 800 bin liraya alınan "Balkı Tay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde edildi

"Balkı Tay"ı, Medikoset’in 500 bin liraya satın aldığı "Koçakalp" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 360 bin liraya İsmail İlhan’ın aldığı "Eyyamı Bahur" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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"Tay alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun"

İHA'nın haberine göre, ihale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, “Bugün Sultansuyu İşletmemizin yetiştirmesi 60 tayımızın satışını gerçekleştirdik. En yüksek tayımız 800 bin TL’ye satıldı. Bugün ki satışlardan toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde edildi. Oldukça iyi bir satış oldu. TİGEM’in kalitesini hep beraber gördük. Sahada ki başarıların satışlarda da görüldüğünü hep birlikte gözlemlemiş olduk. Tüm işletmelerimizde seyisinden müdürüne kadar emeği geçen, alın terini döken tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki satışımız, 28 Haziran’da TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylarımız olacak. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM’imize ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.























