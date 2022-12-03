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    Bursa'da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı

    Bursa merkezli 3 ilde, yurt dışından çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri 13 kadını fuhşa zorladığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • 03.12.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 00:12
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    Bursa'da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı

    ​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyon sonucu, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

    13 kadın koruma altına alındı

    Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

    Bursa da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı #1

    "Yeni araçlarımız geldi" şifresi kullandıkları öğrenildi

    Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları pazarladığı kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

    Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi VİDEO

    Bursa da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı #2

    12 şüpheli gözaltında

    DHA'nın haberine göre, koruma altına kalınan 13 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Gözaltına alınan 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı #3

    Bursa da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı #4

    Bursa da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı #5

    Bursa da fuhuş çetesi operasyonu: 12 gözaltı #6


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