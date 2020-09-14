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    Bursa'da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

    Fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 14:55
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    Bursa'da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

     

    Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu.

    2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi.

    GASBEDİP KADINLARLA BİRLİKTE KAÇTILAR

    O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

    İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı.

    Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

    Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

     


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    Bursa da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler #2

    Bursa da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler #3

    Bursa da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler #4

    Bursa da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler #5

    Bursa da fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler #6

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