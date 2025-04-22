Bursa'da hafif ticari araç köpeğe çarpıp tarlaya uçtu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun Kavşağı mevkiinde, çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Eren K. (24) yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptı.
KÖPEK TELEF OLDU, SÜRÜCÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu.
Kaza sonucu köpek telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış