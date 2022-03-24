Petrol
122.69
1.15%
Euro
16.35
0.03%
Dolar
14.83
0.00%
Altın
927.22
-0.08%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
635.300
1.27%
BTXN Coin
41.50
0.12%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Bursa'da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı

    Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 04:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinden bulunan Demirtaş Barajı yolundan saat 22.00 sıralarında geçenler, heyelan olduğunu polise bildirdi.

    BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye gelen polisler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi ve güvenlik önlemi aldı. Yaralanan olmazken, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin sabah çalışma başlatacağı öğrenildi.

     

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #1

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #2

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #3

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #4

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #5

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #6

    Bursa da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: Resul öldü, Berk deliye döndü! Asiye ise ölüm kalım savaşı veriyor...
    Medya

    Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: Resul öldü, Berk deliye döndü! Asiye ise ölüm kalım savaşı veriyor...

    Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü
    Dünya

    Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir