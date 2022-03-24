Bursa'da heyelan: Baraj yolu ulaşıma kapandı

Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden bulunan Demirtaş Barajı yolundan saat 22.00 sıralarında geçenler, heyelan olduğunu polise bildirdi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye gelen polisler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi ve güvenlik önlemi aldı. Yaralanan olmazken, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin sabah çalışma başlatacağı öğrenildi.