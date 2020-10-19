Dolar
7.8959
-0.4714%
Euro
9.2832
-0.1387%
Altın
1911.84
0.6517%
Borsa
1204.48
0.9851%
G. Altın
485.208
0.1233%
Bitcoin
91050.67
1.2902%
EXEN Coin
11.61
0.43%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Bursa’da iki kişi seyir halindeki kamyonet kasasında tavla oynadı

    Uzun süre bu şekilde devam eden ikilinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 11:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da iki kişi seyir halindeki kamyonet kasasında tavla oynadı

    İlginç görüntü, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki çevre yolunda kayda alındı.

    Bir sürücü, kamyonetin kasasındaki iki kişiyi görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı.

    PİKNİK MASASINDA TAVLA

    Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

    Her şey buraya kadar normal görünse de o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

    Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi İZLE

    HAMLE SIRASINDA RAHAT TAVIRLAR

    Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa’da iki kişi seyir halindeki kamyonet kasasında tavla oynadı #1

    Bursa’da iki kişi seyir halindeki kamyonet kasasında tavla oynadı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir