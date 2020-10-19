Bursa’da iki kişi seyir halindeki kamyonet kasasında tavla oynadı

Uzun süre bu şekilde devam eden ikilinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

İlginç görüntü, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki çevre yolunda kayda alındı.

Bir sürücü, kamyonetin kasasındaki iki kişiyi görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı.

PİKNİK MASASINDA TAVLA

Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

Her şey buraya kadar normal görünse de o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi İZLE

HAMLE SIRASINDA RAHAT TAVIRLAR

Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.