Bursa'da ilaçları şeker sanıp yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı sokakta bulunan evde 2 yaşındaki Muhammet Ç., mutfakta buzdolabında bulunan ilaçları şeker zannedip yuttu.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.